В Перми принята программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

Документ принят во втором чтении в ходе пленарного заседания гордумы. В нём конкретизируются планы по развитию транспортной инфраструктуры до 2022 года с учётом положений Генерального плана города Перми.15 декабря в ходе заседания Пермской городской Думы единогласно была принята программа комплексного развития транспортной инфраструктуры с учётом внесённых поправок. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города принимается в развитие Генерального плана Перми и конкретизирует планы по развитию транспортной инфраструктуры до 2022 года. После актуализации Генерального плана программа будет дополняться.Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города основана на принципах соблюдения баланса интересов различных пользователей транспортной инфраструктуры: пешеходов, пассажиров общественного транспорта, водителей личного и коммерческого транспорта, велосипедистов.Основная цель реализации программы – экономия времени, которое жители Перми тратят на поездки, при условии повышения уровня безопасности дорожного движения. Особое внимание в программе комплексного развития уделено вопросам развития инфраструктуры общественного транспорта – это развитие трамвайной сети, капитальный ремонт существующих трамвайных путей, обустройство новых, ремонт и дополнительное оборудование существующих остановочных пунктов, организация полос для движения маршрутных транспортных средств.Программа включает в себя широкий перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети. Наиболее масштабным из них является комплекс работ по реконструкции улицы Карпинского и ее соединению с улицей Крисанова с выходом к перекрёстку с улицей Пушкина. При этом проект предусматривает строительство моста через реку Данилиху и организацию пересечения с шоссе Космонавтов на разных уровнях.Программа также включает в себя мероприятия по реконструкции улиц Плеханова, Грибоедова, Маршала Жукова, строительству Ивинского проспекта, второй очереди моста через реку Егошиху на улице Революции и многие другие. В период до 2022 года запланировано подготовить проекты по реконструкции улиц Углеуральской, Куфонина, Паркового проспекта, участка улицы Революции от улицы Куйбышева до площади ЦКР и так далее.Запланированы и мероприятия по развитию интеллектуальных транспортных систем, которые позволят повысить эффективность функционирования транспортной системы.Программой предусмотрено дальнейшее развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры при проведении ремонтов и реконструкций улиц города, а также определены основные направления деятельности, направленные на снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду и здоровье населения, сообщили в городской администрации.