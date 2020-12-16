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Временно исполняющим полномочия главы Перми назначен Алексей Дёмкин
Алексей Дёмкин, врип главы Перми: "Действительно, непростой период времени в нашей жизни, в жизни нашего города, когда происходит смена власти. Но я уверен, все то лучшее, что делалось Дмитрием Ивановичем и его предшественниками, я, безусловно, приму на вооружение и буду реализовывать".
Алексей Дёмкин родился в Перми, ему 47 лет. Окончил политехнический институт по специальности «Авиадвигатели и энергетические установки». Прошёл путь от формовщика до генерального директора «ПЗСП». В 2009 году был избран депутатом Пермской городской думы.
Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "В думе Алексей Николаевич возглавлял достаточно серьёзный и один из ключевых комитетов – комитет по градостроительству, а это значит, что он владеет всеми градостроительными компетенциями, более того, работая с администрацией, он четко понимает, как функционирует механизм исполнительной власти".
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