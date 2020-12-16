← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2020
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В крае завершилось строительство всех запланированных в этом году площадок ГТО
За минувший год было построено 9 площадок для тренировок и выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» . Помимо Юрлы, спортплощадки появились в ЗАТО «Звездный», Кудымкаре, Кунгуре, Горнозаводске, Верещагино, Оханске, Красновишерске и Усть-Кишерти.
Новая спортивная площадка для тренировок и выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в Юрле стала заключительным в этом году объектом, возведенным в Пермском крае в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Всего за два года в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае было построено 33 площадки для ГТО. Новые спортивные объекты будут способствовать увеличению доли прикамцев, регулярно занимающихся спортом.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2020
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