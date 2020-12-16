В крае завершилось строительство всех запланированных в этом году площадок ГТО

За минувший год было построено 9 площадок для тренировок и выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» . Помимо Юрлы, спортплощадки появились в ЗАТО «Звездный», Кудымкаре, Кунгуре, Горнозаводске, Верещагино, Оханске, Красновишерске и Усть-Кишерти.

Новая спортивная площадка для тренировок и выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в Юрле стала заключительным в этом году объектом, возведенным в Пермском крае в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Всего за два года в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае было построено 33 площадки для ГТО. Новые спортивные объекты будут способствовать увеличению доли прикамцев, регулярно занимающихся спортом.