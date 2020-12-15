«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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07.12.2020 в 12:30
07.12.2020 в 11:02
05.12.2020 в 12:00
04.12.2020 в 11:50
03.12.2020 в 13:07
15.12.2020 в 11:14
07.12.2020 в 17:20
06.12.2020 в 15:00
24.11.2020 в 15:42
24.11.2020 в 10:57
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2020
В селе Юрла появилась площадка для подготовки к ГТО
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.12.2020
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С начала пандемии в Прикамье выявлено свыше 25 тысяч инфицированных COVID-19
Возле Черного озера в Полазне открылась экологическая тропа
В микрорайоне Ива строят экогород площадью 40 гектаров
Моющий пылесос - как не ошибиться при покупке
В Прикамье браконьеры осуждены за отстрел 6 лосей
В Перми наградили лауреатов "Строгановской премии"
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Глава Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий
В новом корпусе школы №93 началось строительство кровли
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