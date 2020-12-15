Министерство образования призвало учителей не ставить двойки на дистанте

В краевом министерстве образования высказались категорически против того, чтобы педагоги ставили ученикам двойки за не вовремя сданную домашнюю работу в условиях дистанционного обучения. Об этом было заявлено во время прямого эфира в Instagram. О таких случаях просят немедленно сообщать и пресекать их.Наталья Зверева, заместитель министра образования и науки Пермского края: "Школа проводит мониторинг имеющихся технических условий, то есть определяет, есть ли у школьника возможность воспользоваться интернетом, есть ли у него ноутбук, планшет или смартфон - и в зависимости от этого выстраивает формат дистанционного обучения. Уроки в дистанте сокращаются до 30 минут. Это общее правило. Обязательно чередуются уроки в онлайн и оффлайн формате. Это обязательные требования СанПиН. Наши рекомендации - в период дистанционного обучения не выставлять неудовлетворительные отметки, тем более не выставлять их за несвоевременно сданное домашнее задание".