Министерство образования призвало учителей не ставить двойки на дистанте
Наталья Зверева, заместитель министра образования и науки Пермского края: "Школа проводит мониторинг имеющихся технических условий, то есть определяет, есть ли у школьника возможность воспользоваться интернетом, есть ли у него ноутбук, планшет или смартфон - и в зависимости от этого выстраивает формат дистанционного обучения. Уроки в дистанте сокращаются до 30 минут. Это общее правило. Обязательно чередуются уроки в онлайн и оффлайн формате. Это обязательные требования СанПиН. Наши рекомендации - в период дистанционного обучения не выставлять неудовлетворительные отметки, тем более не выставлять их за несвоевременно сданное домашнее задание".
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