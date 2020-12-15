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С начала пандемии в Прикамье выявлено свыше 25 тысяч инфицированных COVID-19
Из 320 новых инфицированных – 115 мужчин, 200 женщин и 5 детей (2 мальчика и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 107 человек в возрасте 45-65, 173 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.
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