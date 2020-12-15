Возле Черного озера в Полазне открылась экологическая тропа

В Прикамье появилась еще одна экологическая тропа - возле Черного озера в Полазне. Теперь здесь устраивают и лыжные прогулки, и катание на лошадях, и даже конкурс "Жор-птица" - на лучший домик для пернатых. Как осуществилась хорошая идея?Главное, чтобы все материалы были природными - это единственное условие для участия в конкурсе кормушек «Жор-птица». В этом году домиков для пернатых смастерили гораздо больше, чем обычно: резко возросшее количество участников организаторы связывают с тем, что на Чёрном озере в Полазне стало гораздо уютнее.Яна Горобцова: "Ни столов, ничего здесь не было. Сейчас можно полноценно прийти отдохнуть с семьёй". Чёрным озеро назвали из-за тёмного цвета воды, насыщенной минералами. Идея создать экотропу появилась у Галины Бобровой, которая обратилась за помощью к пермским нефтяникам. Так здесь появились красивый вход, детская площадка и информационные таблички.Галина Боброва, руководитель инициативной группы «Черноозерье»: "Хотелось в первую очередь сохранить общий вид природного массива. Мы подбирали — если это площадка детская, то она должна быть обязательно из дерева. То же самое аншлаги и входная группа — мы старались их сделать в природном стиле".Галину поддержали такие же инициативные жители. Их настойчивость помогла проекту «Черноозерье» выиграть конкурс социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа» в номинации «Экология». Экомаршрут длиной один километр, и на всём его протяжении установлены 10 таких аншлагов. Обновлять содержание планируют постоянно.В этом году в условиях пандемии традиционный конкурс социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» провели дистанционно: из более чем тысячи двухсот заявок жюри выбрало 189 лучших проектов, а грантовый фонд превысил 32 млн рублей. Позитивные изменения почувствовали в разных территориях края, в том числе в Полазне. Антон Кузнецов: "Изменилось, конечно, кардинально. Здесь стало чище, опрятнее, уютнее".Условия теперь есть. Не заставила себя ждать и активность местных жителей: лыжные прогулки, катания на лошадях, конкурсы — Полазненский бор стал одним самых популярных мест в посёлке.