В микрорайоне Ива строят экогород площадью 40 гектаров

Семейный экогород «Погода» - масштабный проект федерального застройщика «Девелопмент-Юг». Общая площадь по проекту должна составить 40 гектаров. Больше половины территории девелопер обещает выделить под общественное пространство. В планах - строительство детского сада и школы с бассейном, культурно-досуговым центром и помещением для дополнительного образования. Работы уже начались.

Налицо - комплексная застройка. Прямо возле этих домов в экогороде «Погода» застройщик уже приступил к строительству детского сада. Мы сейчас можем наблюдать, как строители забивают первые сваи. Садик будет один из самых больших в городе и рассчитан на 350 мест для детей от полутора до 7 лет.

Согласно проекту, в двухэтажном здании предусмотрены классы для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы. Буквально два года назад «Девелопмент-Юг» уже сдал свой первый детский сад в спортивном микрорайоне Ива.

Ольга Дюпина, заведующий детским садом «Эрудит»: «Когда люди выбирают, где жить и где купить квартиру, основные пункты и внимание, на которое они обращают - это близкая, шаговая доступность именно образовательных учреждений».

Все социальные объекты, построенные на территории экогорода «Погода», застройщик передаёт в муниципальную собственность. В то же время и администрация заинтересована в развитии этого микрорайона. Практически готова дорога по Лесной, с нуля также будет создана улица Сапфирная.

Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми: «Мы договорились с администрацией, что на паритетных началах будем создавать улично-дорожную сеть. То есть застройщик за свой счет разрабатывает проектно-сметную документацию и помогает администрации участвовать в федеральных программах по привлечению федеральных средств. Нам совместно с администрацией удалось в этом году привлечь первые средства».

Первые дома в «Погоде» сдаются уже в этом году с опережением на один-два квартала. Счастливыми новосёлами станут около 600 семей Перми. Что касается детского садика, сдать его планируется в конце 2022 года.