Моющий пылесос - как не ошибиться при покупке



В настоящее время большой популярностью пользуются моющие пылесосы. Они прекрасно подходят для уборки квартир и пригородных домов. Эти пылесосы отличаются качественной уборкой, так как без проблем устраняют пятна, шерсть, не повреждают волокно и не портят поверхность, даже самую чувствительную. Чтобы не ошибиться при выборе модели, стоит внимательно ознакомиться с характеристиками разных устройств (бытовых или профессиональных), а также обратить внимание на достоинства и недостатки. В этом нам помогут специалисты проекта ВыборЭксперта.

На какие характеристики стоит обратить внимание при покупке

При выборе моющего пылесоса для дома неопытному пользователю стоит обратить внимание на такие характеристики, как функциональность, удобство в пользовании, универсальность устройства, безопасность, а также стоимость. Необходимо помнить, что цена пылесоса будет зависеть от характеристик. Стоимость всегда зависит от качества, бренда и страны производителя.

Перед покупкой также рекомендуется обратить внимание и на скорость работы, количество потребляемой электроэнергии, качество сборки, срок эксплуатации и простоту в применении. Навароченность модели не всегда говорит о качестве продукции и ее функциональности.

Какие характеристики могут оказать влияние на выбор устройства?

Тип уборки. Пылесосы этого типа бывают с влажной и сухой уборкой. Техника – роботизированная или простая. Предназначение пылесоса. Данное устройство может использоваться для уборки помещения, чистики разного типа напольного покрытия или мягкой мебели. Мощность всасывания. Количество потребляемой электроэнергии. Шумность устройства. Чем будет дороже модель, тем тише она будет работать. Но данный показатель также зависит от мощности и фирмы. Питание – сетевое или аккумуляторное. Для помещений большой площади рекомендуется приобретать моющие пылесосы, работающие от аккумуляторов. Продолжительность автономной работы. Время зарядки. Сетевой кабель и его длина, объем резервуара для пыли, жидкости. Количество функций и возможность регулирования настроек работы. Скорость передвижения робота, а также способность преодолевать препятствия. Индикатор, свидетельствующий о заполнении пылесборника.

При покупке моющего пылесоса также стоит акцентировать внимание на количестве степеней фильтрации, габаритах устройства, комплектации. Не стоит игнорировать и такой показатель, как отсутствие следов после мытья. Это немаловажно для таких напольных покрытий, как ламинат, паркет.

Делаем правильный выбор моющего пылесоса

Выбор моющего пылесоса во многом зависит от предназначения устройства. Если пылесос нужен для влажной уборки, то рекомендуется обратить внимание на модели, у которых есть данная функция. Такие пылесосы не отличаются большим энергопотреблением, стоимостью и функциональностью.

Пылесосы, которые нужны для выполнения большого фронта работы, должны отличаться своей функциональностью и ценой. У них будет присутствовать дополнительный отдел для сборки пыли. В этой ситуации стоит обратить внимание на роботизированные модели с большой мощностью.

Необходимо помнить, что чем мощнее пылесос, тем лучше будет качество уборки. В среднем мощность таких пылесосов составляет не больше 900 Вт. Для очистки ковровых покрытий стоит приобретать устройства с мощностью от 400 Вт, а для ламината подойдет от 200 до 300 Вт. Устройства с большими показателями считаются профессиональными и не нужны для уборки квартиры.

Покупая моющий пылесос, работающий от аккумулятора, нужно помнить, что его заряда хватит на помещение с площадью до 110 кв. метров. В основном данными характеристиками обладают пылесосы вертикального типа и роботы, которые могут самостоятельно заряжаться. У моделей, которые оснащены кабелем, длина составляет в пределах 6-9 метров.

У моющих пылесосов два контейнера. В первый собирается пыль при сухой уборке, а во второй – заливается вода для влажной очистки поверхности. Рекомендуется выбирать устройства, у которых резервуар объемом не меньше 0,5 литров. В противном случае придется часто проводить очистку контейнера или заполнение его жидкостью.

Популярные модели моющих пылесосов с оптимальными характеристиками

Ниже будут представлены модели традиционного, вертикального и робота пылесоса, которые обладают оптимальными характеристиками и минимальным перечнем недостатков.

Kitfort КТ-575 – вертикальная модель, которая работает от кабеля. Длина шнура составляет 8 метров. Данный пылесос может одновременно убирает мусор и проводит обработку поверхности. Модель отличается качественной очисткой, высокой скоростью подачи пара (температура – до 105 градусов). Способен устранить старые пятна любой сложности. Подходит для квартир с разным напольным покрытием. Модель недорогая, но хорошая. Цена соответствует качеству уборки. Пылесос походит как для влажной, так и для сухой уборки. Объем пылесборника – 1,1 литра. Установлен фильтр тонкой очистки. Пылесос работает бесшумно. К недостаткам модели можно отнести небольшие разводы после уборки. Xiaomi Mijia LDS Vacuum Cleaner – робот-пылесос, который отличается качественной уборкой. Присутствует три режима уборки. Модель самостоятельно контролирует наполненность резервуара. Есть навигационная система. Пылесос придает поверхности блеск, отсутствуют разводы после работы. Способен самостоятельно составлять карту передвижения. Имеет расширенный функционал, есть удаленное управление. First Austria 5546-3 – традиционный пылесос, который имеет аквафильтр. Объем фильтра составляет 6 литров. Модель способна фильтровать воздух в помещение в течение 60 минут, но при этом не повышать уровень влажности. Может убирать разлитую жидкость, но оставляет поверхность мокрой. В комплекте есть три насадки, которые подбираются в зависимости от вида напольного покрытия. Данный пылесос отличается нешумной работой, но кротким кабелем для работы – до 5 метров. Также отмечается качественная сборка устройства и прочный корпус.

Моющие пылесосы – универсальные устройства, которые помогают сделать уборку быстрой, качественной и эффективной. Отличаются модели оптимальными характеристиками для разных помещений и напольных покрытий.

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