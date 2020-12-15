В Прикамье браконьеры осуждены за отстрел 6 лосей

Ординский районный суд признал трех жителей Бардымского района виновными в незаконной охоте на территории Уинского муниципального округа.О противоправной деятельности осужденных стало известно в декабре 2019 года. Егерь обнаружил останки незаконно добытого лося и сообщил о преступлении в компетентные органы. Следствие отделения МВД России по Уинскому району возбудило уголовное дело по ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации."Установлено, что трое жителей Бардымского района на 7 километре автодороги Уинское – Кочешовка, заметив лося, освещая его фонарем, застрелили животное, затем при помощи ножей и топора разделили тушу, погрузили ее в багажник автомобиля и скрылись с места преступления. Спустя два дня подсудимые вновь направились на незаконную охоту. На территории охотничьего хозяйства «Уинское» застрелили двух диких животных и увезли мясо. Продолжая свои преступные действия, в январе 2020 года в 500 метрах от д. Кочешовка мужчины подстрелили еще двух лосей, одна из них была самка. В феврале 2020 года злоумышленники, не доезжая до с. Аспа Уинского района, подстрелили лося возрастом примерно 2 года. Увезти мясо им не удалось, они были задержаны сотрудниками полиции", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В результате противоправных действий Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края причинен ущерб в размере более полутора миллионов рублей.Суд назначил каждому из виновных наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей, лишил их права заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов на 2 года 6 месяцев, а также взыскал в полном объеме причиненный ущерб. В целях возмещения вреда на имущество осужденных наложен арест.