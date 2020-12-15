В Перми наградили лауреатов "Строгановской премии". Ежегодно ее вручают тем, кто в той или иной сфере прославляет Пермский край.Открытие церемонии вручения встретили ярко и современно - битбоксом, чечеткой в сопровождении настоящего оркестра. Впервые начали с самой главной номинации – «За честь и достоинство», которую в этом году получил известный художник России - Юрий Лапшин.Юрий Лапшин, член Союза художников России: "Чувство гордости и радости меня переполняет".Среди лауреатов этого года представители достойнейших профессий - директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина, академик РАН профессор Александр Барях, председатель совета общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Перми» Данир Закиров, генеральный директор группы компаний «Эрис» Владимир Юрков, двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова. Игорь Шубин, заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество», депутат Государственной думы РФ: "Что касается лауреатов, я считаю, что мнение правления совпало с мнением общественности. Мы не получили ни одной рекламации по нашим лауреатам, и это для нас очень важно".Второй год подряд проходит и народное голосование в интернете. Победителем общественного выбора стал Иван Канюков. Художник-керамист из Кудымкара. Он также получил статуэтку Аники Строганова.Иван Канюков, художник-керамист: "Очень благодарен людям, которые за меня голосовали, многих знаю лично, но особая благодарность тем людям, кого я не знаю".Несмотря на пандемию, «Землячеству» удалось традиции соблюсти, и пусть в защитных масках и с переносом на зиму, но провести «Встречу года».Андрей Кузяев, председатель правлений РОО «Пермское землячество», председатель совета директоров Пермской финансово-производственной группы: "То, что они делают, наши земляки, как развивается Пермский край, это является очень важным и время не способно это стереть". Присоединиться к встрече онлайн смогли более 5 тысяч человек.Впервые свидетелем вручения Строгановской премии за 2019 год мог любой желающий. Для этого шла онлайн трансляция на двух источниках.В режиме онлайн лауреатов поздравил и губернатор края Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Ваши дела и поступки лежат в основе успеха региона. Вы наша гордость и главное богатство".В качестве еще одного подарка - книга «Шаг в бессмертие», вышедшая по инициативе Пермского землячества. Она посвящена 397-й стрелковой дивизии, сформированной из солдат-уральцев в 1941-м.