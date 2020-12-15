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В Перми на маршруты вышли 92 новых автобуса
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, ПК ГУП «Автовокзал» выпустил на линию 22 новых автобуса марки «Нефаз», которые начали обслуживать маршруты №51 и №74. ООО «Автомиг» закупил для маршрутов №11, №45, №55 и №59 автобусы марки «МАЗ». ИП Златковская Т.А. начала работать на автобусном маршруте №19 на автобусах марки «Лиаз».
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