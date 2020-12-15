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Глава Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий
Ранее стало известно о готовящемся переходе действующего градоначальника Дмитрия Самойлова в краевое правительство, на должность вице-премьера. Предполагается, что исполняющим обязанности главы краевой столицы станет бывший депутат Пермской думы Алексей Демкин. С 30 ноября он приступил к исполнению обязанностей первого замглавы города Перми.
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