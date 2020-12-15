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В новом корпусе школы №93 началось строительство кровли
Ранее Алексей Дёмкин уже совершал туда незапланированный визит. Подрядчику была поставлена задача к концу декабря построить крышу, а в январе полностью подать тепло в здание. К учебе в новом корпусе должны приступить уже в следующем году.
Алексей Дёмкин, первый заместитель главы администрации города Перми: "Есть проблемы с выносом сетей высоковольтных. Прошло у нас рабочее совещание в Минстрое. Договорились об оказании содействия со стороны города и органов власти о скорейшем выносе сетей, которые мешают полноценно вести строительные работы на объекте".
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