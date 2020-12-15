В новом корпусе школы №93 началось строительство кровли

В Перми началось строительство кровли в новом корпусе 93-й школы. Уже закончена установка 12-тонных железобетонных ферм на перекрытиях спортзала, сейчас ведется монтаж инженерного оборудования. Ход работ на объекте проверил первый заместитель главы администрации города Алексей Дёмкин.Ранее Алексей Дёмкин уже совершал туда незапланированный визит. Подрядчику была поставлена задача к концу декабря построить крышу, а в январе полностью подать тепло в здание. К учебе в новом корпусе должны приступить уже в следующем году.Алексей Дёмкин, первый заместитель главы администрации города Перми: "Есть проблемы с выносом сетей высоковольтных. Прошло у нас рабочее совещание в Минстрое. Договорились об оказании содействия со стороны города и органов власти о скорейшем выносе сетей, которые мешают полноценно вести строительные работы на объекте".