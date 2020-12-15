В школах Прикамья создают цифровую образовательную среду

В школы Прикамья начали завозить комплекты для создания цифровой образовательной среды. IT-техникой будет оборудована 101 школа в Прикамье.Доска классическая и доска интерактивная — тут даже «десять отличий» искать не надо. У школьников новинка вызывает неподдельный интерес и волнение. Восьмиклассница Ирина Ейде даже ошиблась при написании слова, но всё можно исправить в одно касание.Ирина Ейде: "У нас не было никогда возможности писать на таких досках. Мы первый раз такое увидали, и всем сразу хочется писать".В школе посёлка Половинка учатся 57 детей. Для них современное оборудование — это событие, а для учителей - возможность организовать процесс как в городских учреждениях.Ольга Ступак, директор половинской школы: "Образовательную траекторию наши дети продолжают в районных центрах, краевых центрах, поэтому не только знания, но и умение пользоваться современной компьютерной техникой должно быть на высоте".Комплекты для создания цифровой образовательной среды отправляют в школы и сейчас. До конца года по национальному проекту «Образование», инициированного Президентом Владимиром Путиным, IT-техникой будет оборудована 101 школа в Прикамье.На складе в Перми есть всё необходимое для цифровизации образовательного процесса. Районные школы сами забирают технику. Например, только что погрузили интерактивную панель, которую отправят в село Андреево, Кишертский район.Глава региона Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что условия для получения знаний должны быть для всех равными.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны заниматься переоснащением средних образовательных учреждений, школ. И мы в этом году приобрели новое оборудование для школ, занимались подключением к интернету, поставили компьютеры".При этом продвинутые устройства не замена традиционного образования, а инструмент для того, чтобы идти в ногу со временем.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Это ни в коей мере не замена традиционного образования, это помощь в обычном процессе обучения, это способ выравнивания условий предоставления образования в центральном городе и в далеких поселениях".Школа посёлка Половинка в 2021 году отпразднует 80-летие со дня основания. Новое оборудования стало подарком к грядущему юбилею.