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Пермское отделение Всероссийского движения волонтеров-медиков стало лучшим в стране
Волонтеры-медики помогают младшему и среднему медицинскому персоналу, а также врачам. Ассистируют в перевязочных, процедурных кабинетах, выезжают с бригадами СМП, обеспечивают дополнительный уход за пациентами. За III квартал 2020 года прикамскими волонтерами отработано 44 524 часа. За пандемию ребята отработали 55 тыс. часов и оказали помощь в 14 медицинских организациях края. В том числе, большой опыт приобретен во взаимодействии с краевой больницей им. Вагнера в Березниках, где ребята работают в ковидных отделениях в качестве младшего и среднего персонала.
Трое пермских добровольцев: Прокофьев Марк, Анастасия Зацепурина и Влада Галанова стали окружными координаторами направлений волонтерской деятельности в Приволжском федеральном округе.
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