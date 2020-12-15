Пермское отделение Всероссийского движения волонтеров-медиков стало лучшим в стране

Федеральная дирекция всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в онлайн формате подвела итоги конкурсов, которые проходили в течение 2020 года. Участие в эфире приняли добровольцы из 85 субъектов России. Пермское отделение признано лучшим региональным отделением всероссийского общественного движения волонтеров-медиков среди регионов страны, численность населения которых более 2 млн чел. В число лидеров также вошли Ставропольский край, Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский АО и Северная Осетия.Волонтеры-медики помогают младшему и среднему медицинскому персоналу, а также врачам. Ассистируют в перевязочных, процедурных кабинетах, выезжают с бригадами СМП, обеспечивают дополнительный уход за пациентами. За III квартал 2020 года прикамскими волонтерами отработано 44 524 часа. За пандемию ребята отработали 55 тыс. часов и оказали помощь в 14 медицинских организациях края. В том числе, большой опыт приобретен во взаимодействии с краевой больницей им. Вагнера в Березниках, где ребята работают в ковидных отделениях в качестве младшего и среднего персонала.Трое пермских добровольцев: Прокофьев Марк, Анастасия Зацепурина и Влада Галанова стали окружными координаторами направлений волонтерской деятельности в Приволжском федеральном округе.