← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.12.2020
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Медперсонал больницы им. Гринберга приступил к вакцинации против COVID-19
На данный момент прививки от коронавирусной инфекции уже сделали 355 сотрудников ковидных отделений Пермской краевой клинической больницы, ГКБ им. Тверье, клинического кардиодиспансера, Краснокамской городской больницы, ГКБ № 4, Пермской станции скорой помощи, а также медикам Осы, Нытвы, Чусового и т.д. На очереди – врачи и средний медперсонал других клиник и отделений Перми, Частых, Березовки, Очера, Сивы, Кунгура и др.
Для того чтобы создать максимально удобные условия для иммунизации медиков региона по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина прививки делают в трех больницах, где есть возможность хранения вакцины при температуре -20°C. Медучреждения расположены в Перми, Чайковском и Березниках. В них подвозят врачей из других стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. Сейчас вакцинация проводится в Центре по борьбе со СПИД и Чайковской центральной городской больнице.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.12.2020
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