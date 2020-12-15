Медперсонал больницы им. Гринберга приступил к вакцинации против COVID-19

Медицинский персонал больницы им. Гринберга приступил к вакцинации против COVID-19 в Центре по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. На первом этапе прививки делают 65 работников красных зон и службы неотложной помощи. Медики подписывают информированное согласие, осматриваются врачом на предмет противопоказаний. Второй этап вакцинации будет проводится в начале января.На данный момент прививки от коронавирусной инфекции уже сделали 355 сотрудников ковидных отделений Пермской краевой клинической больницы, ГКБ им. Тверье, клинического кардиодиспансера, Краснокамской городской больницы, ГКБ № 4, Пермской станции скорой помощи, а также медикам Осы, Нытвы, Чусового и т.д. На очереди – врачи и средний медперсонал других клиник и отделений Перми, Частых, Березовки, Очера, Сивы, Кунгура и др.Для того чтобы создать максимально удобные условия для иммунизации медиков региона по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина прививки делают в трех больницах, где есть возможность хранения вакцины при температуре -20°C. Медучреждения расположены в Перми, Чайковском и Березниках. В них подвозят врачей из других стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. Сейчас вакцинация проводится в Центре по борьбе со СПИД и Чайковской центральной городской больнице.