Депутаты рассмотрят бюджет Перми во втором чтении

Пленарное заседание Пермской городской Думы, которое пройдёт 15 декабря, будет посвящено принятию бюджета на ближайшую трёхлетку во втором, окончательном, чтении. К этому моменту поступило около 200 поправок, итоги их рассмотрения обсудят завтра парламентарии.Всего в повестке 35 вопросов — в их числе изменения в правила землепользования и застройки, а также Генеральный план Перми. Также депутаты рассмотрят вопрос создания особо охраняемых природных территорий в Перми — речь о «Ласьвинской долине», «Нижнекурьинских водно-болотных угодьях» и «Красных горках». Заседание пройдёт в уже традиционном формате видео-конференц-связи. Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: «Мы выделим землю «Пермским моторам» под формирование испытательного стенда для тестирования двигателя «ПД-35». Спорный и неоднозначный вопрос с выделением земельного участка и изменением правил землепользования и застройки для РЖД - мы смотреть в декабре этот вопрос не будем, он переносится на январь. В рамках «Часа депутата» мы рассмотрим вопрос о развитии массового спорта на территории Перми».