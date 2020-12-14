Пермяки в мороз искупались в центре города в надувном бассейне
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Пермяки в мороз искупались в центре города в надувном бассейне
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