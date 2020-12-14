Пермяки в мороз искупались в центре города в надувном бассейне

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19: 144 человека проходят лечение в больницах, 163 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 21 591. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 2 декабря – 1,0). Из 307 новых инфицированных – 114 мужчин, 190 женщин и 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 33 человека, 134 человека в возрасте 45-65, 137 человек старше 65 лет. Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 16 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 675 человек. Еще 376 человек скончались от сопутствующих заболеваний.