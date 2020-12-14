На станции переливания крови можно пройти тестирование на антитела к COVID-19

С сегодняшнего дня на Пермской станции переливания крови, на Лебедева, 54, начали делать тесты на антитела к коронавирусу. Сдать кровь на исследование можно с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00. Результат будет готов на следующий день, получить его можно с 15.00 до 19.00 в экспедиции станции переливания крови.

Исследования для всех категорий граждан платные:

- Антитела к короновирусу IgM 300 руб.

- Антитела к короновирусу IgG 300 руб.

- Забор крови 80 руб.

Оплата наличными.

Доноры могут заключить договор на тестирование в кассе учреждения в день сдачи крови.

При себе необходимо иметь паспорт, маску, перчатки.