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На станции переливания крови можно пройти тестирование на антитела к COVID-19
С сегодняшнего дня на Пермской станции переливания крови, на Лебедева, 54, начали делать тесты на антитела к коронавирусу. Сдать кровь на исследование можно с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00. Результат будет готов на следующий день, получить его можно с 15.00 до 19.00 в экспедиции станции переливания крови.
Исследования для всех категорий граждан платные:
- Антитела к короновирусу IgM 300 руб.
- Антитела к короновирусу IgG 300 руб.
- Забор крови 80 руб.
Оплата наличными.
Доноры могут заключить договор на тестирование в кассе учреждения в день сдачи крови.
При себе необходимо иметь паспорт, маску, перчатки.
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