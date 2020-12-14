В Пермскую думу внесен проект положения о конкурсе на должность главы города

В Пермскую городскую думу внесен проект положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Перми — главы администрации города. Как сообщает "Коммерсант-Прикамье", проект будет рассмотрен на завтрашнем пленарном заседании представительного органа.Согласно документу, отбирать кандидатов на пост главы Перми будет конкурсная комиссия из 12 человек. Половина из них представляет Пермскую думу, вторая половина назначается губернатором Пермского края. Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии от руководителя региона и обладает правом решающего голоса при равенстве проголосовавших за кандидата. По итогам конкурса на рассмотрение депутатов будет представлено две кандидатуры. Главой становится претендент, получивший наибольшее количество голосов депутатов. При этом на заседании должно присутствовать не менее двух третей от общей численности думцев. Даты проведения конкурса пока не обозначены.Напомним, в конце ноября появилась информация о возможной смене главы краевой столицы в связи с готовящемся переходом главы Перми Дмитрия Самойлова в краевое правительство на должность вице-премьера. В понедельник, 30 ноября, к исполнению обязанностей первого замглавы города приступил бывший депутат Пермской городской думы и Алексей Демкин. Ожидается, что он станет и. о. руководителя краевой столицы. По данным «Коммерсант-Прикамье», старт трансфера власти в пермской мэрии пока не дан - до сих пор отсутствует заявление о сложении полномочий со стороны действующего градоначальника Дмитрия Самойлова.