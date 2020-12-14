Пермский ТЮЗ вернулся на домашнюю сцену после завершения капитального ремонта. В эти выходные театр сыграл первый спектакль этого сезона в стенах родного театра - премьеру сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».Спектакль рассказывает историю путешествия в загадочную и пугающую Страну чудес через историю одной семьи. Спектакль наполнен всем, чего ждут от «Алисы в стране чудес». В отличие от оригинальной книги, постановка пермского театра предлагает не просто отправиться в увлекательное путешествие, но задуматься, что же такое Страна чудес, что нового открывает она для всех зрителей.