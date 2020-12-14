Пермский ТЮЗ вернулся на домашнюю сцену

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Спектакль рассказывает историю путешествия в загадочную и пугающую Страну чудес через историю одной семьи. Спектакль наполнен всем, чего ждут от «Алисы в стране чудес». В отличие от оригинальной книги, постановка пермского театра предлагает не просто отправиться в увлекательное путешествие, но задуматься, что же такое Страна чудес, что нового открывает она для всех зрителей.
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