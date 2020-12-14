В Пермском крае выявлено 316 новых случаев заражения COVID-19
Из 316 новых инфицированных – 130 мужчин, 181 женщина и 5 детей (2 мальчика и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 65 человек, 127 человек в возрасте 45-65, 119 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 019. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.
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