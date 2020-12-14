Лучший лесной инспектор России работает в Косинском районе

Алексей Журавский из Косинского района признан лучшим лесным инспектором в России. В работе он применяет самые современные технологии. Например, с помощью снимков из космоса отслеживает делянки вырубки, есть на вооружении и коптер.Полный контроль за лесом в одном кабинете. С помощью снимков со спутников Алексей Журавский может оперативно отследить, как происходит вырубка на его территории. Все делянки отмечает на карте и следит, чтобы не было нарушений и подрядчики не выходили за отведенные границы.Алексей Журавский, главный лесничий Косинского лесничества Пермского края: «Нами первыми использована методика по контролю изменений, произошедших в лесу, с помощью общедоступных снимков. Мы смотрим снимки, отслеживаем изменения».Такую систему разработал сам. Многие коллеги из других территорий Пермского края контролируют ситуацию по старинке — ходят по лесам пешком. Зная о происходящем заранее, можно сэкономить человеческие силы. В первую очередь для эффективной работы нужен тщательный анализ. На снимках из космоса видно то, что не видно с земли.Для того чтобы проконтролировать территорию в более чем 300 тысяч га, есть самое современное оборудование. Слежение ведут с высоты с помощью коптеров: ищут черных лесорубов, следят за разрешенными делянками. Во время лесных пожаров квадрокоптеры помогают с максимальной точностью определить координаты очага возгорания.За разработку системы космического мониторинга за лесом Алексей Журавский стал победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной инспектор». Награду вручил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.По словам главы региона, для сохранения лесов в Прикамье идет активное внедрение информационной системы «Умный лес». Она будет работать по такому же принципу, слежение будет вестись через спутники. Это позволит сократить количество черных вырубок.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «И видеонаблюдение, и пополнять материальную базу в лесопожарном центре. Я там побывал и для себя понял, что нам нужно улучшать в этом направлении. В общем всем этим будем заниматься».Применяя современные технологии, только за последнее время удалось значительно снизить объемы незаконных рубок.Сергей Аноприенко, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства: «За последние 7 лет в крае в 5 раз снизился объем незаконно срубленной древесины. В два раза - случаев незаконной заготовки. Почти в три раза уменьшилась сумма вреда. Безусловно современные технологии определяют развитие лесного хозяйства». Алексей Журавский в свою работу в будущем будет внедрять систему «Умный лес». На данный момент она используется в тестовом режиме в Добрянском районе.