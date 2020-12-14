В Перми до конца декабря собираются ограничить движение на Компросе

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Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, в период с 14 по 31 декабря планируется ограничивать движение всех видов транспорта по отдельным полосам с 08:00 до 20:00 на участке Комсомольского проспекта от улицы Краснова до улицы Революции, с 4 по 30 января 2021 года в тот же временной промежуток – на участке Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до улицы Краснова.
За дорожной обстановкой на участке следит Марина Печенова.

Опубликовано: 14.12.2020 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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