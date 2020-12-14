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"Им сдавать экзамены": учеников выпускных классов вернули на очное обучение
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Было принято решение, что 9 и 11 классам мы позволим с дистанционки выйти в очный режим. Это связано с тем, что им сдавать экзамены. Для многих крайне важно иметь хороший аттестат, хорошие отметки, да и знания просто нужны".
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