К Новому году в Перми снова украсили трамваи

МУП «Пермгорэлектротранс» в честь празднования Нового года начало украшать гирляндами новые трамваи моделей «Лев» и «Львёнок». Как сообщили в пресс-службе предприятия, 5 таких вагонов с праздничной атмосферой уже курсируют по городу, всего будет оформлено 9 вагонов.Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», для украшения одного трамвая модели «Львёнок» специалистам потребовалось порядка 350 метров гирлянд, для украшения «Льва» – 700 метров.Впервые светящими гирляндами новые трамваи были украшены в прошлом году в преддверии Нового года. Напомним, в декабре 2020 года был заключен контракт на поставку ещё 15 новых трамваев. По условиям контракта 6 вагонов должны быть доставлены в Пермь до конца года, остальные 9 – в 2021 году.