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К Новому году в Перми снова украсили трамваи
Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», для украшения одного трамвая модели «Львёнок» специалистам потребовалось порядка 350 метров гирлянд, для украшения «Льва» – 700 метров.
Впервые светящими гирляндами новые трамваи были украшены в прошлом году в преддверии Нового года. Напомним, в декабре 2020 года был заключен контракт на поставку ещё 15 новых трамваев. По условиям контракта 6 вагонов должны быть доставлены в Пермь до конца года, остальные 9 – в 2021 году.
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