В Пермь поступила вторая партия вакцины от COVID-19 для иммунизации медиков

Накануне в Пермь самолетом в специальных термоконтейнерах доставили новую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» в количестве 2,6 тыс. доз. Она предназначена для вакцинациии и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции 1,3 тыс. медицинских работников «красных» зон стационаров Прикамья.Прививки врачам делают в трех больницах региона, где есть возможность хранения вакцины при температуре -20°C. Медучреждения расположены в Перми, Чайковском и Березниках. В них подвозят врачей из других стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. На данный момент вакцинация проводится в Центре по борьбе со СПИД и Чайковской центральной городской больнице. Со следующей недели прививки от COVID-19 начнут делать в Березниковской больнице им. Вагнера.По данным Министерства здравоохранения Пермского края, добровольная иммунизация населения от COVID-19 начнется в следующем году. Как уточнил главный эпидемиолог Минздрава Вадислав Семериков, к массовой вакцинации жителей планируется приступить в 1 квартале 2021 года, после окончания обычного сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.