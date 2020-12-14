В Пермь поступила вторая партия вакцины от COVID-19 для иммунизации медиков
Прививки врачам делают в трех больницах региона, где есть возможность хранения вакцины при температуре -20°C. Медучреждения расположены в Перми, Чайковском и Березниках. В них подвозят врачей из других стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. На данный момент вакцинация проводится в Центре по борьбе со СПИД и Чайковской центральной городской больнице. Со следующей недели прививки от COVID-19 начнут делать в Березниковской больнице им. Вагнера.
По данным Министерства здравоохранения Пермского края, добровольная иммунизация населения от COVID-19 начнется в следующем году. Как уточнил главный эпидемиолог Минздрава Вадислав Семериков, к массовой вакцинации жителей планируется приступить в 1 квартале 2021 года, после окончания обычного сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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