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В Перми состоится финал Всероссийских зимних сельских игр-2021
Участие в соревнованиях примут порядка 1 тыс. чел. из 60 регионов страны. В программе соревнований будет семь дисциплин. Полиатлон (спортивное многоборье), шахматы, шашки и троеборье дояров пройдут в СК им. Сухарева, лыжные гонки – на базе «Прикамье». Соревнования спортивных семей планируется провести на конно-спортивном комплексе «Ферма», а местом проведения троеборья механизаторов предлагается выбрать Октябрьскую площадь.
В Пермском крае Всероссийский финал пройдет второй раз. Впервые наш регион принимал соревнования в 2015 году в г. Чайковском. Тогда команда Пермского края заняла второе место. На этот раз все спортивные баталии развернутся на площадках в г. Перми с учетом всех эпидемических требований.
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