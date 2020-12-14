В Перми состоится финал Всероссийских зимних сельских игр-2021

В следующем году в Перми состоится финал X Всероссийских зимних сельских игр. Соревнования пройдут с 16 по 20 марта. Об этом сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Пермского края.Участие в соревнованиях примут порядка 1 тыс. чел. из 60 регионов страны. В программе соревнований будет семь дисциплин. Полиатлон (спортивное многоборье), шахматы, шашки и троеборье дояров пройдут в СК им. Сухарева, лыжные гонки – на базе «Прикамье». Соревнования спортивных семей планируется провести на конно-спортивном комплексе «Ферма», а местом проведения троеборья механизаторов предлагается выбрать Октябрьскую площадь.В Пермском крае Всероссийский финал пройдет второй раз. Впервые наш регион принимал соревнования в 2015 году в г. Чайковском. Тогда команда Пермского края заняла второе место. На этот раз все спортивные баталии развернутся на площадках в г. Перми с учетом всех эпидемических требований.