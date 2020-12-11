Порознь и в масках: на заседании правительства озвучили план новогодних каникул
По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, по поручению губернатора акцент будет сделан на рассредоточении зрительских потоков и на особый контроль санитарных мер.
«В столице края и территориях не будет центральных концертных площадок. Взамен жители смогут заранее определиться с наиболее интересными для себя видами отдыха и выбрать соответствующее событие», – пояснил глава регионального Минкульта.
Старт новогодним мероприятиям будет дан фестивалем света «Просвет», который пройдет в Перми 19 и 20 декабря. Он подарит яркие впечатления и зарядит предновогодним настроением. Во время фестиваля лучшие российские художники в области аудиовизуального искусства создадут масштабные мультимедийные шоу и световые инсталляции в пяти городских локациях: на Пермском театре оперы и балета, Заводе Шпагина, Пермском планетарии, Цирке и телебашне в районе ул. Макаренко.
Для социокультурного пространства «Завод Шпагина» подготовлена отдельная программа. Начиная с 19 декабря, здесь состоятся зимние и рождественские фестивали. Все события пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.
Еще одними точками притяжения станут музейные комплексы, которые подготовят специальные программы на время Нового года и зимних каникул. Так, на тематические экскурсии, фольклорные праздники и новогодние игры гостей ждут краевые музеи с территорией под открытым небом: «Хохловка», «Усолье Строгановское», «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве.
Насыщенную программу представят и краевые театры. Пермский оперный и Театр-Театр покажут самые популярные и любимые зрителями спектакли. А Коми-Пермяцкий национальный драматический театр подготовил для своих гостей особый подарок – премьеру сказки «Медной горы хозяйка» по мотивам произведения Павла Бажова. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора количество зрителей в зрительных залах будет ограничено, чтобы обеспечить шахматную рассадку для соблюдения социальной дистанции.
В первый месяц нового года краевая столица вновь станет местом проведения Кубка России по ледовой скульптуре «Зимний Вернисаж». Темой седьмого по счету конкурса станет «Ускользающая красота». С 5 января 15 команд, в состав которых вошли лучшие скульпторы, будут работать над созданием ледовых и снежных скульптур. Выставку их работ можно будет увидеть на городской эспланаде до 15 февраля.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В новогодние каникулы службы неотложной помощи поликлиник Прикамья будут работать без выходных
С понедельника к очному обучению вернутся ученики 9 и 11 классов
"Ростелеком" пригласил Деда Мороза на предновогоднюю онлайн конференцию
"ПСК": в задержке пуска тепла в микрорайоне Владимирский виновата управляющая компания
Новый детсад в микрорайоне Вышка-2 откроют в начале 2021 года
В этом году Губернаторская ёлка пройдет в каждом муниципалитете Пермского края
12 декабря главная телебашня Прикамья озарится праздничными огнями
Культурное наследие: в Перми отремонтируют Дом ученых и Дом Камчатова
"Снега недостаточно": в Губахе перенесли открытие горнолыжного сезона
В Перми осужден грабитель 79-летней пенсионерки
Добавить комментарий: