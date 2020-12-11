Порознь и в масках: на заседании правительства озвучили план новогодних каникул

На заседании Правительства Пермского края обсудили вопрос подготовки к новогодним праздникам. Как подчеркнул губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, все мероприятия должны учитывать действующие из-за коронавирусной инфекции ограничительные меры и при этом традиционно способствовать созданию праздничной атмосферы.По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, по поручению губернатора акцент будет сделан на рассредоточении зрительских потоков и на особый контроль санитарных мер.«В столице края и территориях не будет центральных концертных площадок. Взамен жители смогут заранее определиться с наиболее интересными для себя видами отдыха и выбрать соответствующее событие», – пояснил глава регионального Минкульта.Старт новогодним мероприятиям будет дан фестивалем света «Просвет», который пройдет в Перми 19 и 20 декабря. Он подарит яркие впечатления и зарядит предновогодним настроением. Во время фестиваля лучшие российские художники в области аудиовизуального искусства создадут масштабные мультимедийные шоу и световые инсталляции в пяти городских локациях: на Пермском театре оперы и балета, Заводе Шпагина, Пермском планетарии, Цирке и телебашне в районе ул. Макаренко.Для социокультурного пространства «Завод Шпагина» подготовлена отдельная программа. Начиная с 19 декабря, здесь состоятся зимние и рождественские фестивали. Все события пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.Еще одними точками притяжения станут музейные комплексы, которые подготовят специальные программы на время Нового года и зимних каникул. Так, на тематические экскурсии, фольклорные праздники и новогодние игры гостей ждут краевые музеи с территорией под открытым небом: «Хохловка», «Усолье Строгановское», «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве.Насыщенную программу представят и краевые театры. Пермский оперный и Театр-Театр покажут самые популярные и любимые зрителями спектакли. А Коми-Пермяцкий национальный драматический театр подготовил для своих гостей особый подарок – премьеру сказки «Медной горы хозяйка» по мотивам произведения Павла Бажова. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора количество зрителей в зрительных залах будет ограничено, чтобы обеспечить шахматную рассадку для соблюдения социальной дистанции.В первый месяц нового года краевая столица вновь станет местом проведения Кубка России по ледовой скульптуре «Зимний Вернисаж». Темой седьмого по счету конкурса станет «Ускользающая красота». С 5 января 15 команд, в состав которых вошли лучшие скульпторы, будут работать над созданием ледовых и снежных скульптур. Выставку их работ можно будет увидеть на городской эспланаде до 15 февраля.