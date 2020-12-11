«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.12.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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07.12.2020 в 12:30
07.12.2020 в 11:02
05.12.2020 в 12:00
04.12.2020 в 11:50
03.12.2020 в 13:07
07.12.2020 в 17:20
06.12.2020 в 15:00
24.11.2020 в 15:42
24.11.2020 в 10:57
21.11.2020 в 13:10
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.12.2020
Порознь и в масках: на заседании правительства озвучили план новогодних каникул
В новогодние каникулы службы неотложной помощи поликлиник Прикамья будут работать без выходных
С понедельника к очному обучению вернутся ученики 9 и 11 классов
"Ростелеком" пригласил Деда Мороза на предновогоднюю онлайн конференцию
"ПСК": в задержке пуска тепла в микрорайоне Владимирский виновата управляющая компания
Новый детсад в микрорайоне Вышка-2 откроют в начале 2021 года
В этом году Губернаторская ёлка пройдет в каждом муниципалитете Пермского края
12 декабря главная телебашня Прикамья озарится праздничными огнями
Культурное наследие: в Перми отремонтируют Дом ученых и Дом Камчатова
"Снега недостаточно": в Губахе перенесли открытие горнолыжного сезона
В Перми осужден грабитель 79-летней пенсионерки
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.12.2020
Кизел стал лидером по расселению аварийного жилья
В Прикамье ожидается ледяной туман
Пассажирка трамвая отказалась надевать маску
Затянуть пояса: депутаты Перми рассмотрели проект перераспределения доходов бюджета
В Перми 22-летний мужчина подозревается в краже из мечети
В Пермском крае выявлено еще 312 заболевших коронавирусом
Пермский губернский оркестр проведет открытую репетицию
Романтическое приключение: в прокат вышел фильм "Серебряные коньки"
Авиакомпания «Россия» назовет самолет в честь Перми
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Пермский государственный институт культуры отмечает 45-летие
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Порознь и в масках: на заседании правительства озвучили план новогодних каникул
В новогодние каникулы службы неотложной помощи поликлиник Прикамья будут работать без выходных
С понедельника к очному обучению вернутся ученики 9 и 11 классов
"Ростелеком" пригласил Деда Мороза на предновогоднюю онлайн конференцию
"ПСК": в задержке пуска тепла в микрорайоне Владимирский виновата управляющая компания
Новый детсад в микрорайоне Вышка-2 откроют в начале 2021 года
В этом году Губернаторская ёлка пройдет в каждом муниципалитете Пермского края
12 декабря главная телебашня Прикамья озарится праздничными огнями
Культурное наследие: в Перми отремонтируют Дом ученых и Дом Камчатова
"Снега недостаточно": в Губахе перенесли открытие горнолыжного сезона
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