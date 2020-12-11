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В новогодние каникулы службы неотложной помощи поликлиник Прикамья будут работать без выходных
В преддверии Нового года, 30 и 31 декабря, поликлиники Прикамья будут работать в обычном режиме. В праздничные дни (2, 5, 8 января) прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры и акушеры-гинекологи (с 8.00 до 18.00).
Службы неотложной помощи поликлиник продолжают работать в усиленном режиме ежедневно с 8.00 до 00.00, в том числе «ковидные» мобильные бригады. Подробная информация о режиме работы этих служб будет опубликована после 25 декабря на сайте Минздрава Пермского края.
Стационары, в том числе перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19, будут работать в штатном режиме, в соответствии с утвержденной маршрутизацией – они принимают пациентов, оперируют и лечат круглосуточно. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и экстренная стоматологическая помощь также будут доступны на протяжении всех праздников.
Службы медицины катастроф будут работать в режиме повышенной готовности – медикам уже проведен дополнительный инструктаж, на дежурство выйдет большее, чем в обычное время, количество врачей. Кроме того, многие медицинские работники будут находиться в быстром доступе – в режиме дежурства на дому. При любой чрезвычайной ситуации их вызовут на работу. Будет осуществляться постоянный мониторинг ситуации по всему краю, обеспечение взаимодействия с оперативными диспетчерскими службами ГУ МЧС России по Пермскому краю, ГИБДД, ФСБ. Составлен график дежурств специалистов Министерства здравоохранения Пермского края и сотрудников медицинских организаций.
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