С понедельника к очному обучению вернутся ученики 9 и 11 классов

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принято решение перевести школьников 9 и 11 классов на традиционное очное обучение с 14 декабря. Это старшеклассники Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского. Наряду с этим дистанционное обучение до конца четверти продолжат ученики 5-8 и 10 классов, а также студенты средних специальных образовательных учреждений и организации дополнительного образования.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Решение о продлении дистанционного обучения для учащихся 5-8 и 10 классов и студентов далось нам нелегко. Мы понимаем, что дистант никогда не заменит традиционное очное образование. Но в сложившейся ситуации необходимо учитывать множество факторов, речь идет о здоровье окружающих. Решение принималось совместно с профильными специалистами разных ведомств, анализировали количество заболевших, динамику. По итогам обсуждения было принято компромиссное решение. К очной форме обучения возвращаются выпускники 9 и 11 классов. Ребятам сдавать экзамены в следующем году, не все, к сожалению, могут сосредоточиться в онлайн-режиме. Поэтому школам рекомендуем максимально усилить меры эпидбезопасности, по возможности развести потоки, дети одного класса не должны пересекаться с другими». На оперштабе определили и формат проведения новогодних праздников в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Организация мероприятий допускается исключительно в группах/классах без присутствия родителей и посторонних людей. При этом нельзя смешивать детей из разных коллективов.