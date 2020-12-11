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С понедельника к очному обучению вернутся ученики 9 и 11 классов
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Решение о продлении дистанционного обучения для учащихся 5-8 и 10 классов и студентов далось нам нелегко. Мы понимаем, что дистант никогда не заменит традиционное очное образование. Но в сложившейся ситуации необходимо учитывать множество факторов, речь идет о здоровье окружающих. Решение принималось совместно с профильными специалистами разных ведомств, анализировали количество заболевших, динамику. По итогам обсуждения было принято компромиссное решение. К очной форме обучения возвращаются выпускники 9 и 11 классов. Ребятам сдавать экзамены в следующем году, не все, к сожалению, могут сосредоточиться в онлайн-режиме. Поэтому школам рекомендуем максимально усилить меры эпидбезопасности, по возможности развести потоки, дети одного класса не должны пересекаться с другими». На оперштабе определили и формат проведения новогодних праздников в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Организация мероприятий допускается исключительно в группах/классах без присутствия родителей и посторонних людей. При этом нельзя смешивать детей из разных коллективов.
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