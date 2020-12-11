"Ростелеком" пригласил Деда Мороза на предновогоднюю онлайн конференцию

«Ростелеком» организовал онлайн пресс-конференцию главного пермского Деда Мороза. Статистика утверждает, что сейчас самый популярный новогодний подарок - это какое-нибудь цифровое устройство. Вот на эту тему и говорили участники интернет-встречи.Маленькая Саша письмо Деду Морозу с заветным желанием пишет каждый год. В этом она решила сделать настоящую открытку. На этот раз девочка просит у главного зимнего волшебника куклу в виде кошечки, именно ее не хватает в коллекции.Александра Бельская: "Я ее попросила, потому что я очень люблю кошек и котов".Подарки к Новому году обсудили на предновогодней онлайн пресс-конференции от «Ростелекома». Как рассказал главный волшебник Пермского края, в ТОП-10 входят игрушки, духи и косметика, а также всевозможные телеком-подарки. В их числе телевизионные приставки, игровой роутер и даже камеры видеонаблюдения.Иван Лебедев, главный волшебник Пермского края: "Мужчины, мальчики просят это, я поначалу удивился - зачем. А потом, когда понял, что такое онлайн, сразу себе одну камеру и оставил".Умная цифровая видеокамера имеет широкий угол обзора, датчики звука и движения и отлично работает в темноте. В случае чего она отправляет уведомление владельцу. Внутренняя камера работает через Wi-Fi, оснащена микрофоном и функцией обратной связи. Наблюдать за происходящим можно из любой точки мира, есть и архив с записями на неделю, доступен только хозяину камеры. В качестве еще одного полезного подарка - умная колонка-капсула "Маруся". Анна Сюзева, директора по массовому сегменту пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Маруся - сердце Умного дома. Она может управлять розетками, менять уровень света и цвета, делать все, что вы хотите. Имеет 6 цифровых микрофонов и распознает речь на расстоянии до 7 метров".А еще она умеет управлять интерактивным телевидением «Wink» и включит любой из 215 каналов или поставит на паузу. Здесь к просмотру доступны более 50 тысяч фильмов, сериалов и мультиков в высоком качестве. Подключить в приставке можно до 7 устройств.А если вы скачаете бесплатное приложение Wink, то все это можно взять с собой. Досмотреть любимую программу можно в очереди, в общественном транспорте или в такси.