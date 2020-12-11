"ПСК": в задержке пуска тепла в микрорайоне Владимирский виновата управляющая компания

В «Пермской сетевой компании» прокомментировали причину задержки пуска тепла в нескольких домах микрорайона Владимирский.4 декабря здесь из-за ветхости сетей произошел прорыв на трубе, которая обеспечивает отопление сразу 65 домов. Теплоэнергетики оперативно провели ремонтно-восстановительные работы, но в часть домов тепло попало не сразу, что произошло по вине управляющей компании. В доме по улице Козьмы Минина, 9 даже пришлось отогревать перемерзшие внутридомовые трубы.Кроме того, слесари УК не удосужились перезапустить систему, чтобы наладить циркуляцию, хотя это необходимо делать каждый раз после отключения.В Пермской сетевой компании напоминают, что при вопросах по температуре батарей и горячей воды из кранов обращаться необходимо в свою УК или ТСЖ по номерам, указанным в квитанциях.Владимир Шумихин, мастер участка: "Здесь было два порыва. Начали устранять 4 декабря. К двенадцати часам все было устранено. В два ночи было подано тепло. Наше дело устранить, трубы заполнить, а далее по домам расходится, и командует управляющая компания".