"ПСК": в задержке пуска тепла в микрорайоне Владимирский виновата управляющая компания
4 декабря здесь из-за ветхости сетей произошел прорыв на трубе, которая обеспечивает отопление сразу 65 домов. Теплоэнергетики оперативно провели ремонтно-восстановительные работы, но в часть домов тепло попало не сразу, что произошло по вине управляющей компании. В доме по улице Козьмы Минина, 9 даже пришлось отогревать перемерзшие внутридомовые трубы.
Кроме того, слесари УК не удосужились перезапустить систему, чтобы наладить циркуляцию, хотя это необходимо делать каждый раз после отключения.
В Пермской сетевой компании напоминают, что при вопросах по температуре батарей и горячей воды из кранов обращаться необходимо в свою УК или ТСЖ по номерам, указанным в квитанциях.
Владимир Шумихин, мастер участка: "Здесь было два порыва. Начали устранять 4 декабря. К двенадцати часам все было устранено. В два ночи было подано тепло. Наше дело устранить, трубы заполнить, а далее по домам расходится, и командует управляющая компания".
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