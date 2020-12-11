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В этом году Губернаторская ёлка пройдет в каждом муниципалитете Пермского края
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение не собирать ребят на торжественное мероприятие в Пермском академическом Театре-Театре, как это было раньше. Мероприятия будут проходить в очно-дистанционном формате.
«Мы не хотим и не имеем права лишать детей самого главного праздника – Нового года. Несмотря на все трудности, которые преподнес 2020 год, ребята получат подарки от Деда Мороза», – отметил Дмитрий Махонин.
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина пояснила, что новогодний праздник будет организован в каждом муниципалитете отдельно, с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Участники мероприятия обязательно на входе будут проходить термометрию. Ребят соберут малыми группами до 30 чел. в Домах детского творчества или культурно-досуговых учреждениях, где состоится трансляция развлекательной программы, вручение сладких подарков и памятных сувениров. Пермский театр уже готовит для главных зрителей спектакль «Летучий корабль». Его дети увидят в записи на празднике.
Губернаторская елка в территориях будут проходить в течение 3 дней. В предновогоднем празднике примут участие дети от 8 до 13 лет. Это отличники учебы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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