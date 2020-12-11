12 декабря главная телебашня Прикамья озарится праздничными огнями

12 декабря с 18:00 до 23:00 главная телебашня Прикамья озарится праздничными огнями. Так филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» отметит 62-летие со дня образования.Пермский КРТПЦ основан в 1958 году. Именно тогда в Перми на территории микрорайона «Городские горки» была построена первая в регионе телевизионная башня. В последующие годы было реализовано большое число масштабных проектов: построена сеть мощных аналоговых радиотелевизионных передающих станций, обширная сеть ретрансляторов малой мощности, совершен переход от черно-белого к цветному телевидению, неоднократно модернизировался и совершенствовался технологический комплекс телерадиовещания. Главным событием в истории Пермского КРТПЦ в составе РТРС стало строительство с 2009 по 2018 годы сети цифрового наземного телерадиовещания и переход от аналогового к цифровому телевещанию.В текущем году в Пермском крае реализован еще один крупный проект – перевод региональной сети эфирного вещания «Радио России» в FМ-диапазон.