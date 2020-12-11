← Культурное наследие: в Перми отремонтируют Дом ученых и Дом Камчатова
В этом году Губернаторская ёлка пройдет в каждом муниципалитете Пермского края →
12 декабря главная телебашня Прикамья озарится праздничными огнями
Пермский КРТПЦ основан в 1958 году. Именно тогда в Перми на территории микрорайона «Городские горки» была построена первая в регионе телевизионная башня. В последующие годы было реализовано большое число масштабных проектов: построена сеть мощных аналоговых радиотелевизионных передающих станций, обширная сеть ретрансляторов малой мощности, совершен переход от черно-белого к цветному телевидению, неоднократно модернизировался и совершенствовался технологический комплекс телерадиовещания. Главным событием в истории Пермского КРТПЦ в составе РТРС стало строительство с 2009 по 2018 годы сети цифрового наземного телерадиовещания и переход от аналогового к цифровому телевещанию.
В текущем году в Пермском крае реализован еще один крупный проект – перевод региональной сети эфирного вещания «Радио России» в FМ-диапазон.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Культурное наследие: в Перми отремонтируют Дом ученых и Дом Камчатова
"Снега недостаточно": в Губахе перенесли открытие горнолыжного сезона
В Перми осужден грабитель 79-летней пенсионерки
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.12.2020
Кизел стал лидером по расселению аварийного жилья
В Прикамье ожидается ледяной туман
Пассажирка трамвая отказалась надевать маску
Затянуть пояса: депутаты Перми рассмотрели проект перераспределения доходов бюджета
В Перми 22-летний мужчина подозревается в краже из мечети
В Пермском крае выявлено еще 312 заболевших коронавирусом
Добавить комментарий: