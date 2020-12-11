"Снега недостаточно": в Губахе перенесли открытие горнолыжного сезона
"По итогам комиссионного обхода трассы "Гигант" принято решение не открывать ее и другие трассы в эти выходные. Снежный покров недостаточный для комфортного и безопасного катания. На вершине склона всего 30-40 см снега, в нижней части - около 60 см. В связи с этим принято решение, об открытии основных трасс не ранее 19 декабря", - говорится в сообщении.
12 и 13 декабря в ГЛЦ «Губаха» будет работать только учебный склон.
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