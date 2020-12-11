← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.12.2020
"Снега недостаточно": в Губахе перенесли открытие горнолыжного сезона →
В Перми осужден грабитель 79-летней пенсионерки
"Со слов потерпевшей, незадолго до этого грабитель стоял позади неё у кассы продуктового магазина и видел, как она складывает сдачу. Злоумышленник проследовал за бабушкой до дома и зашел в подъезд. На лестничной площадке он вырвал сумку, в которой находились пять тысяч рублей и скрылся с места преступления. Пенсионерка рассказала, что это были последние ее сбережения", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Грабителя задержали в кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Перми.
Гражданин приговорен к 2 годам колонии-поселения. Решение суда не вступило в законную силу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.12.2020
Кизел стал лидером по расселению аварийного жилья
В Прикамье ожидается ледяной туман
Пассажирка трамвая отказалась надевать маску
Затянуть пояса: депутаты Перми рассмотрели проект перераспределения доходов бюджета
В Перми 22-летний мужчина подозревается в краже из мечети
В Пермском крае выявлено еще 312 заболевших коронавирусом
Пермский губернский оркестр проведет открытую репетицию
Романтическое приключение: в прокат вышел фильм "Серебряные коньки"
Авиакомпания «Россия» назовет самолет в честь Перми
Добавить комментарий: