В Перми осужден грабитель 79-летней пенсионерки

Индустриальный районный суд г. Перми признал 41-летнего мужчину виновным в грабеже. Преступление произошло в конце октября текущего года на улице Чердынская. В дежурную часть позвонила 79-летняя пенсионерка и сообщила, что на нее напал неизвестный."Со слов потерпевшей, незадолго до этого грабитель стоял позади неё у кассы продуктового магазина и видел, как она складывает сдачу. Злоумышленник проследовал за бабушкой до дома и зашел в подъезд. На лестничной площадке он вырвал сумку, в которой находились пять тысяч рублей и скрылся с места преступления. Пенсионерка рассказала, что это были последние ее сбережения", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Грабителя задержали в кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Перми.Гражданин приговорен к 2 годам колонии-поселения. Решение суда не вступило в законную силу.