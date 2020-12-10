Затянуть пояса: депутаты Перми рассмотрели проект перераспределения доходов бюджета

Профильный комитет одобрил перераспределение расходов городского бюджета на 2020-2021 годы. В 2020 году предлагается сократить расходы на сумму 288,3 млн рублей, это связано в том числе со сложившейся экономией средств.Проект перераспределения доходов бюджета был представлен заместителем главы администрации Перми Верой Титяпкиной на заседании профильного комитета Пермской городской Думы. Предлагается сократить в 2020 году расходы на сумму 288,3 млн рублей, это связано в том числе со сложившейся экономией средств.Дополнительные средства в сумме 35,7 млн рублей направят на повышение заработной платы педагогам учреждений дополнительного образования в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации. На строительство автомобильной дороги по улице Лесной планируется направить 23,3 млн рублей. На возмещение затрат на оплату электроэнергии муниципального предприятия «Горсвет» запланировано 4,6 млн рублей. Кроме того, предлагается нераспределённые средства в сумме 188 млн рублей направить на сокращение дефицита бюджета в 2020 году. Также проект решения предусматривает перераспределение в 2020-2021 годах некоторых расходов по объектам капитального строительства.С учётом предлагаемых изменений объём доходов в 2020 году увеличится на 1,2 млн рублей и составит 36,3 млрд рублей. Объём расходов в 2020 году уменьшится на 186,8 млн рублей и составит 39, 7 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2020 году уменьшится на 188 млн рублей и составит 3,3 млрд рублей. Параметры бюджета 2021 и 2022 годов не изменятся.Профильный комитет по бюджету и налогам поддержал вносимые изменения, сообщили в пресс-службе городской администрации.