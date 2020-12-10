Несмотря на то, что в Пермском крае сейчас активно прививают от коронавируса медицинских работников, до всеобщей вакцинации еще неблизко. Называется срок - первый квартал. В лучшем случае в январе. Так что расслабляться рано и пренебрегать мерами эпидемической безопасности - тем более.Очередной пример ковид-диссидентства в общественном транспорте Перми. На этот раз пассажирка трамвая отказалась надевать маску. Судя по всему, в салоне в это время почти не было пассажиров. Так что вагон продолжил движение. Кондуктор пыталась образумить женщину. Но тщетно. Что радует, судя по комментариям, которые оставили пермяки под видеосообщением в одной из социальных сетей, все меньше людей поддерживают подобное поведение.