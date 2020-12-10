← В Пермском крае выявлено еще 312 заболевших коронавирусом
Затянуть пояса: депутаты Перми рассмотрели проект перераспределения доходов бюджета →
В Перми 22-летний мужчина подозревается в краже из мечети
"Выяснилось, что неизвестный посетитель мечети, находясь в молебной комнате, отверткой взломал ящик с пожертвованиями и забрал хранящиеся там денежные средства в размере 15 тысяч рублей. С похищенным имуществом с места преступления скрылся", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России Пермского края.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался ранее не судимый безработный 22-летний пермяк.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае выявлено еще 312 заболевших коронавирусом
Пермский губернский оркестр проведет открытую репетицию
Романтическое приключение: в прокат вышел фильм "Серебряные коньки"
Авиакомпания «Россия» назовет самолет в честь Перми
Краевая прокуратура отвечает на вопросы о дистанте в Instagram
Пермский государственный институт культуры отмечает 45-летие
В Перми арестован автобус нелегального перевозчика
Спикер краевого парламента Валерий Сухих провел прием в режиме онлайн
"Била руками, расцарапала лица". Пермячку оштрафовали за нападение на сотрудников ГИБДД
Глава Перми поручил до конца недели восстановить инженерные коммуникации в доме на Студенческой
Добавить комментарий: