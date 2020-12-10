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В Пермском крае выявлено еще 312 заболевших коронавирусом
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 23 756. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 9 декабря – 1,01).
Из 312 новых инфицированных – 107 мужчин, 201 женщина и 4 детей (1 мальчик и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 49 человек, 115 человек в возрасте 45-65, 144 человека старше 65 лет. Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 19 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 791 человека. Еще 474 человека скончались от сопутствующих заболеваний.
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