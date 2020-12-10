Пермский губернский оркестр проведет открытую репетицию

Насладиться музыкой, пообщаться с артистами в уютной, камерной обстановке, а также получить ответы на вопросы - как создаются концерты? Что происходит там, в репетиционных залах и студиях? - пермяки смогут получить, посетив открытую репетицию Пермского губернского оркестра.Для самих музыкантов диалог со зрителем - это творческая потребность в поисках правильного решения в выборе необходимой программы и совершенствование своих исполнительских навыков.Евгений Тверетинов, главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра: "Творческая встреча любого музыканта со зрителем - жизненно важный этап и событие для артиста. Взаимный обмен энергетикой приносит пользу не только зрителю, но и, в первую очередь, самому артисту".Когда зрители и артисты чувствуют друг друга, находятся "на одной волне" в концертном зале происходит настоящее Чудо! Вот почему коллективу, как воздух, нужны концерты для настоящей, "живой" публики. Открытая репетиция состоится 11 декабря в 19:00 в ДК Калинина. Вход по предварительной записи.