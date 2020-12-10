Романтическое приключение: в прокат вышел фильм "Серебряные коньки"

В кинотеатрах страны в прокат выходит фильм «Серебряные коньки». Жанр премьеры создатели определяют как романтическое приключение. Съёмки проходили в Ленинградской области - в Кронштадте, Гатчине и Всеволожске, и непосредственно в Санкт-Петербурге. Гаснет свет - и зрители переносятся в 1899 год, в рождественский Петербург - в мир льда и хитросплетений сюжета нового российского фильма "Серебряные коньки". Магия кино - такое словосочетание появилось в своё время не зря, это подтверждают гости кинотеатра, которые пришли на показ.Ирада Кузнецова: "Нам очень понравилось, и графика, и звук, вообще впечатлило, захотелось на коньках покататься! Очень, очень хороший фильм — добрый".Яркая, праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах города - по сюжету судьба сводит тех, кому, казалось, и встретиться-то было не суждено - сын фонарщика Матвей и дочь крупного сановника Алиса, у каждого из них своя, непростая история, и они - главные герои картины. Жанр премьеры создатели определяют как романтическое приключение. Съёмки проходили в Ленинградской области - в Кронштадте, Гатчине и Всеволожске, и непосредственно, в Санкт-Петербурге.Что касается героев - главные роли достались дебютантам Фёдору Федотову и Соне Присс, кастинг проходил в несколько этапов, всего создатели Серебряных коньков отсмотрели около 500 молодых актёров и актрис. Компанию дебютантам составляют мэтры и молодые звёзды - в списке можно найти имена Алексея Гуськова, Юрия Колокольникова, Сергея Колтакова и многих других.Дмитрий Харькин, директор кинотеатра Синема Парк Семья: "Великолепный фильм, прекрасный актёрский состав, прекрасные спецэффекты, фильм мирового уровня".Если говорить об эффектах - специальной камерой был отснят и просканирован центр Петербурга, чтобы в сценах, снятых в павильоне на фоне хромакея, на пост-продакшне выстраивать реальные архитектурные объекты.Изначально планировалось сделать около 600 кадров с компьютерной графикой, но в итоге получилось более 1200. В работе над визуальными эффектами принимали участие 200 специалистов. Сергей Ошмарин, киномеханик: "Фильмы и контент приходят по интернету, закачивается в течение часа. Есть закодированный ключ, который разрешает запуск фильма, а иначе не запустится".Прокат стартовал, зрителей ждут, надо только определиться со временем и кинотеатром, а уж приключения на экране не заставят себя ждать — судя по первым отзывам, скучать зрителям не придётся.