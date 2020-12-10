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Авиакомпания «Россия» назовет самолет в честь Перми
"Среди воздушных судов, которые получат имена "Городов трудовой доблести", будут новые самолеты российского производства SuperJet 100, эксплуатацию которых авиакомпания планирует начать в начале 2021 года, - сообщается на сайте авиакомпании «Россия».
Напомним, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Перми указом Президента РФ 2 июля 2020 года. Звание присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
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