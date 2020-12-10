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Краевая прокуратура отвечает на вопросы о дистанте в Instagram
В надзорном ведомстве считают, что на данный момент остро строит проблема соблюдения прав детей на получение качественного и доступного образования. Еще больше вопросов к обеспечению льготных прав, среди которых, в частности, бесплатное питание в школе.
В прямом эфире пермяков ждут ответы на вопросы об организации дистанционного обучения в период действия ограничительных мер (карантина), получения качественного образования, взаимодействия учителей, учащихся и их законных представителей, безопасности и качестве питания обучающихся льготных категорий, обеспечения их продуктовым набором («сухим пайком»), а также возможности предоставления средств связи для выхода в сеть Интернет.
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