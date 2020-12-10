Пермский государственный институт культуры отмечает 45-летие

45 лет исполнилось Пермскому институту культуры. Случилось это, правда, в самый разгар первой волны пандемии – 1 мая. Из-за коронавируса большинство праздничных мероприятий ушло в Сеть. Но вручение государственных и ведомственных наград всем хотелось провести лично. Почти так и произошло.Сканируешь телефоном QR-код и появляется поздравление выпускников в стихах с 45-летием Пермского института культуры. Автор современного презента – Сергей Назаров. Тоже выпускник, а теперь преподаватель.Сергей Назаров, старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений Пермского государственного института культуры: "Поскольку студенты еще могут посещать вуз, а вот выпускники на юбилейный год так и не попали, мы решили сделать поздравление в электронном формате".Событий, посвященных праздничной дате, в этом году было запланировано ни один десяток, некоторые перешли в онлайн. Торжественное заседание ученого совета прошло в обычном формате.Людмила Дробышева-Разумовская, ректор Пермского государственного института культуры: "Огромное количество наград получили наши преподаватели в этом году. Мы посчитали 94 награды разного уровня. Всё это говорит о востребованности коллектива, о наших талантливых студентах".Анна Буслидзе - солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге, Немецкой оперы в Берлине и Штутгартской оперы. Достичь все этого она бы не смогла без наставников. Сегодня в ПГИКе работают 150 квалифицированных преподавателей, половина из которых имеют ученые степени и почетные звания.Анна Буслидзе: "Я очень счастлива, что училась именно в этом вузе".Среди опубликованных на сайте учреждения видеооткрыток отметился Владимир Селиванов из сериала «Реальные пацаны, DJ Smash, Илья Градель - артист Цирка дю Солей и другие. Список большой, и каждая фамилия на слуху даже спустя время.Евгений Панфилов – создатель первого в России частного театра балета современной хореографии ушел из жизни в 2002 году, но его идеи живут до сих пор.За прошедшие 45 лет Пермский государственный институт культуры окончили 14,5 тысяч человек. Сегодня здесь обучается больше 1 000 студентов.Выпускники института культуры есть и в пермской редакции новостей, например, Павел Кузнецов - он сейчас готовится к эфиру, не будем его отвлекать. Еще один выпускник Института культуры - режиссер Валерий Подаруев, и вот как раз тот случай, когда актёрское образование - это на всю жизнь.В передаче «Зелёная планета» Валерий Подаруев исполнил роль микроба, где задавал зрителям вопросы на экологическую тему, наши дни – программа «В кругу друзей».Даже в пандемию люди не перестали посещать музеи, театры и концерты. Стали делать это временно виртуально. Ведь без творчества жизнь была бы скучна.