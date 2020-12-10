В Перми арестован автобус нелегального перевозчика

В Перми сотрудники городского департамента транспорта и УГАДН по Пермскому краю Ространснадзора в ходе рейда изъяли из оборота транспортное средство, которое незаконно осуществляло перевозку пассажиров по маршруту 3т «10-й микрорайон – Центральный рынок».Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, перевозчик ООО «Экипаж» систематически нарушал установленное расписание, а также не выполнял некоторые рейсы целиком. Например, иногда на линии не было ни одной машины на протяжении трех дней. Согласно федеральному законодательству, это является основанием для аннулирования свидетельства на право осуществления перевозки пассажиров. С сентября этот перевозчик больше не имеет права осуществлять перевозку пассажиров. Однако перевозчик продолжил работу без свидетельства, также был выявлен факт нахождения на маршруте машины, не включённой в лицензионный список. В связи с этим сотрудником УГАДН по Пермскому краю Ространснадзора на перевозчика был составлен протокол об административном правонарушении. Если арестованная машина снова окажется на дороге до принятия решения судом, то к перевозчику может быть применена статья Уголовного кодекса РФ.Нелегальный маршрут 3т полностью дублирует существующий автобусный маршрут №53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон». Этот маршрут обслуживается 19 автобусами большого класса, с 1 января 2021 года 8 из них будут заменены на новые. Проезд оплачивается по установленному тарифу с применением всех существующих льгот, а также предоставлением бесплатной пересадки.В департаменте транспорта отмечают, что нелегальные перевозчики не несут ответственности за соблюдение правил перевозок, расписание движения и безопасность пассажиров. Кроме того, обычно нелегальные перевозки осуществляются на подвижном составе, который не прошел конкурсный отбор, а значит, может иметь высокую степень износа.