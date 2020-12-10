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Спикер краевого парламента Валерий Сухих провел прием в режиме онлайн
Татьяна Коробейникова: "Чтобы ускорить процесс газификации, в 2019 году на сходе граждан мы приняли решение собрать финансовые средства на проектно-сметную документацию".
На днях получено положительное заключение экспертизы. Люди хотят знать, когда начнутся работы. Тем более, в Осинском округе немало позитивных примеров: этой осенью Верхней Давыдовке завершили строительство одного из самых длинных газопроводов в регионе, его протяжённость 56 километров. Сейчас уровень газификации района составляет 76%.
Запуск газа стал результатом слаженной работы депутатов краевого парламента, местных властей и поставщиков голубого топлива. Взаимодействие продолжается и по вопросу деревни Мазунина, — рассказал председатель Законодательного Собрания и депутат по избирательному округу №23 Валерий Сухих.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "По договорённости с главой, а также руководителем «Пермрегионгаз» Черезовым Сергеем Борисовичем планируем начало работ в 2021 году".
Инициатива жителей, поддержанная властями, должна превратиться в 9-километровый газопровод с возможностью подключения к газу 219 домов и магазина. Не менее актуальный — дорожный - вопрос задали из администрации Бардымского округа. Жителей волнуют перспективы реконструкции трассы Барда-Куеда. Проект должен снизить аварийность, ускорить сообщение между Пермским краем и республикой Башкортостан, и, как следствие - укрепить связь между регионами.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Мы планируем, что в январе 2021 года проект должен пройти проектно-сметную документацию и конкурсные процедуры по выбору подрядчика. И после этого уже будем переходить в строительство. Слышу Вас, понимаю, что дорога имеет очень важное социальное значение. Задача – сократить сроки".К строительным работам подрядчик должен приступить не позже 2022 года и завершить в 2024-м. Об этом автор вопроса узнал в течение пары минут, что быстрее и удобнее, чем ждать ответ на бумажные запросы.
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